ننکانہ:خاتون نے ریسکیو ایمبولینس میں بچے کو جنم دیدیا

ننکانہ:خاتون نے ریسکیو ایمبولینس میں بچے کو جنم دیدیا

ننکانہ صاحب (خبر نگار)ننکانہ صاحب میں ڈلیوری کیلئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو ایمبولینس میں ہسپتال سے دوسرے ہسپتال منتقلی کے دوران خاتون نے بچے کو جنم دیدیا۔

ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال ننکانہ صاحب سے موصول ایمرجنسی کال جس میں ایک حاملہ خاتون کو فوری طور پر الائیڈ ہسپتال فیصل آباد منتقل کرنا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے بغیر وقت ضائع کیے خاتون کو ایمبولینس میں منتقل کرنا شروع کیا۔ سفر کے دوران اچانک شاہ کوٹ روڈ  چک نمبر5 کے قریب خاتون کی حالت بگڑ گئی ،تاہم ریسکیو اہلکاروں نے ایمبولینس کو عارضی زچگی وارڈ میں بدل دیا اور خاتون نے دوران سفر صحت مند بچے کو جنم دیدیا۔ 

مزید پڑہیئے

جرم و سزا کی دنیا

شہر میں 11 وارداتیں، گھر سے 30 لاکھ، زیورات چوری

شفیق آباد : مذاق پر چھریوں کے وار، 1 بھائی قتل، دوسرا زخمی

پشاور: 24 گھنٹے میں ایک مغوی پولیس اہلکار قتل، دوسرا اغوا

گڑھی شاہو میں پیرا فورس اہلکاروں کا دکان ملازم پر تشدد

نوشہرہ:رکشہ کھائی میں گرنے سے 3 کم عمر لڑکیاں جاں بحق

مانگا منڈی: 1 کلو 40 گرام منشیات برآمد، ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
