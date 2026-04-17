صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ طاس : بھارتی اقدام غیر قانونی

  • پاکستان
اسلام آباد ( سٹاف رپورٹر) سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی 152ویں اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں جاری تنازع کے فوری حل کا خواہاں ہے۔

 پاکستان تنازع کو ختم کرنے کے لئے بھرپور سفارتی کوششیں کر رہا ہے ، وزیر اعظم شہباز شریف کی فوری جنگ بندی کی اپیل پر مثبت جواب دینے پر فریقین کا شکریہ ادا کرتا ہوں ، سپیکر نے کہا کہ اُمید ہے فریقین جنگ بندی کے اپنے عہد کی پاسداری جاری رکھیں گے ،پاکستان آئندہ بھی فریقین کے درمیان رابطے اور مکالمے میں سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا، جموں و کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے ،بھارت کا سندھ طاس معاہدے (IWT) کو معطل کرنے کا اقدام غیر قانونی ، انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایم ڈی آئی ایم ایف ، وزیر خزانہ ملاقات، اصلاحات کو سراہا

دنیا چند ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں تباہ ہورہی :پوپ لیو

ٹرمپ کو دوسرے ممالک کو دھمکیاں دینے کا حق نہیں:برازیلی صدر

’’بوسنیا کا قصاب‘‘، جنگی مجرم راتکو ملاڈک کی صحت بگڑ گئی

ترکیہ :سکولز پر فائرنگ ،ہزاروں اساتذہ سڑکوں پر نکل آئے

نیپال : سیاستدانوں اور سرکاری اہلکاروں کے اثاثوں کی چھان بین کیلئے کمیشن قائم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ
Dunya Bethak