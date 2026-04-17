راولاکوٹ سے ‘را’ کا ایجنٹ گرفتار حساس مقامات ویڈیوز بھیجتارہا

راولاکوٹ سے ‘را’ کا ایجنٹ گرفتار حساس مقامات ویڈیوز بھیجتارہا

مظفرآباد (دنیا نیوز) آزاد کشمیر پولیس کی کارروائی بھارتی خفیہ ایجنسی ‘را’ کے لئے کام کرنے والے کارندے کو گرفتار کر لیا۔

آئی جی آزاد کشمیر کیپٹن (ر) لیاقت علی ملک نے نیوز کانفرنس میں بتایا ہے کہ راولا کوٹ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھارتی خفیہ ایجنسی ‘را’ کے لیے کام کرنے والے مبینہ کارندے کو گرفتار کیا ، گرفتار ملزم کی شناخت عرفان کے نام سے ہوئی ، جو حساس مقامات کی ریکی اور ویڈیوز بنا کر معلومات منتقل کرتا رہا۔آئی جی آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ ملزم فوجی تنصیبات اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی میں بھی ملوث تھا ، گرفتار ملزم سوشل میڈیا کے ذریعے بھارتی خفیہ ایجنسی ‘را’ سے رابطے میں تھا اور حساس مقامات کی معلومات مسلسل منتقل کر رہا تھا ،آئی جی نے کہا کہ ملزم شہریوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی میں بھی ملوث رہا ۔

مزید پڑہیئے

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،تیزی ،انڈیکس مزید1392پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالر مزیدسستا،ایک تولہ سونا 1400روپے مہنگا

آئی ٹی برآمدات میں 13فیصد اضافہ،41.30کروڑ ڈالر ریکارڈ

ابھی مائیکرو فنانس بینک اور ای ایف یو لائف کا اشتراک

سید محمد طہٰ نے سی ای او کے الیکٹرک کا عہدہ سنبھال لیا

مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1ارب 7کروڑ ڈالر سرپلس ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ
