چوری و ڈکیتی کی10 وارداتیں ، شہری لاکھوں سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈاکوؤں نے ابوبکر سے 4لاکھ، اعجاز سے ساڑھے 3 لاکھ نقدی لوٹ لی گڑھی شاہو ، ڈیفنس سے 2 گاڑیاں،دیگر علاقوں سے 3موٹرسائیکلیں چوری

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی10 وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں روپے نقدی،موبائل فونز، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم کر دیا گیا ۔ ڈاکوؤں نے فیکٹری ایریا میں ابوبکر سے 4لاکھ روپے اور موبا ئل فون،اقبال ٹاؤن میں اعجاز سے 3 لاکھ 50ہزار روپے اور موبائل فون،شادباغ میں رفاقت سے 3لاکھ 40 ہزار روپے اور موبائل فون، باغبانپورہ میں مسعود سے 3لاکھ روپے اور موبائل ،مزنگ میں تابش سے 2لاکھ 65 ہزار روپے اور موبائل چھین لیا ۔دوسری طرف گڑھی شاہو اور ڈیفنس سے 2 گاڑیاں جبکہ برکی، ٹاؤن شپ اور نولکھا سے 3موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔

 

 

 

مزید پڑہیئے

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،تیزی ،انڈیکس مزید1392پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالر مزیدسستا،ایک تولہ سونا 1400روپے مہنگا

آئی ٹی برآمدات میں 13فیصد اضافہ،41.30کروڑ ڈالر ریکارڈ

ابھی مائیکرو فنانس بینک اور ای ایف یو لائف کا اشتراک

سید محمد طہٰ نے سی ای او کے الیکٹرک کا عہدہ سنبھال لیا

مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1ارب 7کروڑ ڈالر سرپلس ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ
