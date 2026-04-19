صاف پانی، صفائی ستھرائی تک رسائی اولین ترجیح،مراد شاہ
تمام محکمے عملدرآمد تیز، فنڈز کااستعمال بہتر اور زمین پر واضح اثرات یقینی بنائیں وزیراعلیٰ کا 45 ارب کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، 2برس میں مکمل کرنیکا ہدف
کراچی (اسٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے 45 ارب روپے کے پائیدار ترقیاتی اہداف (SDGs)پروگرام پر پیشرفت کا جائزہ لیا، جس کے تحت 1082 اسکیمیں شروع کی گئیں، جن میں سے 928 منظور ، 895 کے لیے فنڈز جاری ، 25.93 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں اور اب تک 9.72 ارب روپے کے اخراجات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ وزیراعلیٰ پہلے ہی سالانہ ترقیاتی پروگرام (ADP) 2025-26 کے تحت ترقیاتی اسکیموں کے لیے 45 ارب روپے مختص کر چکے ہیں۔ وزیراعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں وزیر منصوبہ بندی و ترقی اور آبپاشی جام خان شورو، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، چیئرمین پی اینڈ ڈی نجم شاہ، سیکریٹری خزانہ فیاض جتوئی، وزیراعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری آغا واصف اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
وزیراعلیٰ کو آگاہ کیا گیا کہ اے ڈی پی اسکیم کے تحت مختص رقم سے SDGs سے ہم آہنگ ترقیاتی اقدامات کی مالی معاونت کی جائے گی جس کا کل تخمینہ پورٹ فولیو 89 ارب روپے سے زیادہ ہے ۔ ہر اسکیم کی کل لاگت کا 50 فیصد رواں مالی سال کے دوران جاری کیا جائے گا جبکہ بقیہ فنڈز 2026-27 میں مختص کیے جائیں گے تاکہ دو سال کے اندر تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے ۔ مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ تمام مجوزہ اسکیموں میں سے کم از کم 50 فیصد پانی کی فراہمی اور سیوریج (WASH سیکٹر) پر مرکوز ہونی چاہئیں۔ انہوں نے صاف پانی اور صفائی ستھرائی تک رسائی کو حکومت کی ’’اولین ترجیح‘‘قرار دیا۔ انہوں نے کہا پینے کے محفوظ پانی اور مناسب صفائی کی فراہمی عوامی صحت اور انسانی وقار کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے ، ان شعبوں پر بھرپور توجہ دی جانی چاہیے ۔ وزیراعلیٰ نے مزید ہدایت کی کہ سڑکوں کی کوئی بھی الگ تھلگ اسکیم شامل نہ کی جائے اور تمام منصوبے جامع، لاگت میں حقیقت پسندانہ اور زمین کی اصل ضروریات کے مطابق ہونے چاہئیں۔
انہوں نے مالیاتی نظم و ضبط اور شفافیت کی سخت پابندی پر زور دیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ لاگت میں کوئی اضافہ یا غیر ضروری ترامیم نہیں ہوں گی، ہر اسکیم کو بہتر طور پر منصوبہ بند، ضرورت پر مبنی اور مقررہ وقت کے اندر مکمل ہونا چاہیے ۔ انہوں نے یہ حکم بھی دیا کہ تمام منصوبوں کو ڈیجیٹل طور پر ریکارڈ کیا جائے ، مناسب نظام کے ذریعے نگرانی کی جائے اور منظور شدہ PC-Is کے مطابق سختی سے نافذ کیا جائے ۔مراد شاہ نے تمام محکموں کو عملدرآمد تیز کرنے ، جاری کردہ فنڈز کے استعمال کو بہتر بنانے اور زمین پر واضح اثرات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کا مطلب صرف منظوری نہیں ہے ، یہ فراہمی کے بارے میں ہے ، ہر روپے کو عوام کے لیے ٹھوس فوائد میں تبدیل ہونا چاہیے ۔ وزیراعلیٰ نے ٹارگٹڈ سرمایہ کاری، بہتر گورننس اور جامع منصوبہ بندی کے ذریعے پائیدار ترقیاتی اہداف حاصل کرنے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا SDGs صرف عالمی وعدے نہیں ہیں، یہ پورے سندھ میں زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمارا روڈ میپ ہیں۔