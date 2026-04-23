پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا : بھارتی مہم جوئی کا آئندہ فیصلہ کن جواب دینگے : عطا تارڑ

  • پاکستان
ملک کی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کیا جائیگا،آپریشن بنیان مرصوص میں منہ کی کھائی ،دہشتگردی پالیسی بھی ناکام ہو جائے گی نئے آپریشن سندور کے بارے میں بھارتی عسکری قیادت کے بیانات شکست کا اعتراف:وفاقی وزیر اطلاعات کی خصوصی گفتگو

اسلام آباد(نامہ نگار،مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاتارڑ نے کہاہے کہ پہلگام واقعہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن تھا، کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دینگے ،ملک کی خودمختاری،سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائیگا، بھارت کو جس طرح معرکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص میں منہ کی کھانا پڑی، اسی طرح دہشت گردی کی پالیسی میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا،وزیراعظم  شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک محنت کے نتیجے میں آج پاکستان امن کیلئے کاوشیں کر رہا ہے۔

خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہاکہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا ایک سال مکمل ہو گیا مگر بھارت اپنے موقف کے حق میں شواہد پیش نہیں کر سکا، انہوں نے کہا دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے جسے وہ بیرونی مسئلہ بنا کر پیش کرتا ہے ،جموں و کشمیر کا تنازع ایک تسلیم شدہ بین الاقوامی مسئلہ ہے جسے بھارت داخلی معاملہ قرار دیتا ہے ، انہوں نے کہا پہلگام واقعہ ایک پرانی ٹیکسٹ بک جیسا معاملہ تھا، وزیراعظم نے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی تو بھارت خوفزدہ ہو گیا۔

بھارت کے پاس اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا ،پہلگام واقعے کے محض دس منٹ کے اندر ایف آئی آر کا اندراج اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا متن پہلے سے تیار تھا۔ مختلف ممالک میں سکھ رہنماؤں کے قتل کے حوالے سے شواہد اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بھارتی ریاست ان معاملات میں ملوث ہے ،کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے بعد بھارت کی دہشت گردی پر مبنی پالیسی واضح طور پر بے نقاب ہو چکی ہے ۔ فتنہ الہندوستان بی ایل اے اور فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی جیسے عناصر کے ذریعے پاکستان میں بدامنی کو فروغ دیا جا رہا ہے ۔

پاکستان کے پاس دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں جو بین الاقوامی برادری اور عالمی میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کئے جاتے رہے ہیں،انہوں نے کہاکہ جعفر ایکسپریس ، خضدار واقعہ سمیت دہشت گردی کے دیگر واقعات میں بھارت کے کردار کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، وزیر اطلاعات نے کہاکہ پاکستان اپنی خودمختاری، وقار اور سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا، انہوں نے کہا کہ بھارتی عسکری قیادت کے نئے آپریشن سندور کے بارے میں حالیہ بیانات دراصل ان کی ناکامی اور شکست کا اعتراف ہیں،بھارت کو یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہئے کہ کسی بھی قسم کے مس ایڈوینچر کا فوری، موثر اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا ۔

مزید پڑہیئے

جرم و سزا کی دنیا

پولیس مقابلوں میں 2ڈاکو ہلاک ، ایک اہلکار زخمی

وارداتوں میں شہری لاکھوں کی نقدی، گاڑیوں سے محروم

اٹلی بھیجنے کے نام پر 19لاکھ 40 ہزار کا فراڈ،یو ٹیوبر کاشف ضمیر کیخلاف ایک اور مقدمہ درج

پتوکی:شوہر نے ڈنڈوں کے وار سے بیوی کو قتل کر دیا

قصور: ٹریفک حادثات میں نوجوان جاں بحق، کمسن بچی زخمی

منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن
