کوہستان سکینڈل:3.92ارب کی پلی بارگین منظور

عدالت کاملزم کی رہائی کاحکم ، ٹھیکیدارایوب 10سال تک کسی عہدہ کیلئے نااہل

پشاور(دنیا نیوز)احتساب عدالت نے اپر کوہستان مالیاتی سکینڈل میں نامزد ملزم ایوب ٹھیکیدار کی 3 ارب 92 کروڑ روپے سے زائد کی پلی بارگین درخواست منظور کر لی، جج محمد ظفر نے نیب کی جانب سے پیش کردہ پلی بارگین درخواست پر سماعت کی۔نیب پراسیکیوٹڑ نے کہا ملزم اپر کوہستان کے 37 ارب روپے کے غبن سکینڈل میں نامزد ہے ، تحقیقات کے دوران ملزم کو حراست میں لیا گیا،ملزم نے جیل سے پلی بارگین کی درخواست دی، جس کی چیئرمین نیب نے منظوری دی، ملزم کی جانب سے اب تک 11 کروڑ 90 لاکھ روپے کے پے آرڈرز جمع کرائے گئے ہیں، ملزم نے بقیہ رقم کیلئے ایبٹ آباد، اسلام آباد، مانسہرہ اور راولپنڈی کی جائیدادیں نیب کے حوالے کیں۔عدالت نے ملزم کے نیب کے ساتھ پلی بارگین کی توثیق کر دی،پلی بارگین کی منظوری کے بعد عدالت نے ملزم ایوب کی رہائی کا حکم دے دیا۔عدالت نے ملزم کو 10 سال کیلئے کسی بھی عوامی عہدے کیلئے نااہل قرار دے دیا۔

اسٹاک ایکسچینج :پھر مندی،انڈیکس 1576 پوائنٹس گرگیا

ڈالر3پیسے ،تولہ سونا ایک ہزار 200روپے مزیدسستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 24 ارب روپے کے سودے

فری لانسرز کا عالمی مارکیٹ میں بڑھتا کردار ،زرمبادلہ میں نمایاں اضافہ

ستارہ پٹرولیم کاآئی پی او کے ذریعے 4.8ارب جمع کرنے کا اعلان

سونا سینٹر کی تقریب، خوش نصیب کسان نے ٹریکٹر جیت لیا

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن
