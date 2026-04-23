ایئرپورٹس پر جدید سہولیات، سکیورٹی نظام اپ گریڈ کرنیکا فیصلہ
جوائنٹ کاؤنٹرز سے ایک ہی جگہ چیکنگ ، امیگریشن عمل تیز ہوجائیگا، وزیر داخلہ طیاروں کو پرندوں سے سے بچانے کیلئے جدید مشینری درآمد کی جا رہی ،سیکرٹری دفاع
اسلام آباد (اے پی پی)وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کا مشترکہ اجلاس ہواجس میں ملک بھر کے ایئرپورٹس پر مسافروں کو بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کرنے اور سکیورٹی نظام کو جدید بنانے کے حوالے سے اہم فیصلے کئے گئے ،اعلیٰ سطح اجلاس میں سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا، سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل(ر) محمد علی، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ میجر جنرل نور ولی خان، ایڈیشنل سیکرٹری دفاع میجر جنرل قیصر سلیمان، ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل عبدالمعید اور ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور نے شرکت کی ، اجلاس میں ایئرپورٹس پر تمام متعلقہ اداروں کے جوائنٹ کائو نٹرز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ایک ہی مقام پر تمام مراحل مکمل ہو سکیں۔
ایئرپورٹس پر چیکنگ کے نظام کو موثر بنانے کے لئے جدید ترین سکینرز اور مشینری نصب کی جائے گی ، اجلاس میں ای گیٹس کی تنصیب کے عمل کا جائزہ لیا گیا، جس سے امیگریشن کا عمل تیز تر ہو جائے گا،سیکرٹری دفاع نے بتایا کہ طیاروں کو پرندوں سے ہونے والے حادثات سے بچانے کیلئے جدید ترین مشینری درآمد کی جا رہی ہے ،وزیر داخلہ نے تمام اداروں کے درمیان موثر کوآرڈی نیشن کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو جدید، تیز اور آسان سفری سہولیات فراہم کرنا ہمارا عزم ، ایک ہی سکینر پر تمام اداروں کی مشترکہ چیکنگ سے مسافروں کے وقت کی بچت ہوگی ایئرپورٹس پر رش اور انتظار کی کیفیت میں نمایاں کمی آئے گی۔انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ مسافروں کی تیز تر کلیئرنس کے لئے تمام رکاوٹیں دور کی جائیں تاکہ بیرون ملک سے آنے اور جانے والے شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔