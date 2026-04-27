اداروں سے لڑائی نہیں، ملکی مفاد کی سیاست کر رہے :بیرسٹر گوہر
مشکل وقت میں بھی پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے :یومِ تاسیس پر گفتگو
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا)تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ اداروں سے ان کی کوئی لڑائی نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہم سب کا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ملک کے مفاد کی بات کی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار گزشتہ روز ایم این اے حلقہ این اے 100 ڈاکٹر نثار احمد جٹ کے ڈیرہ واقع چک 66 ج ب دھاندرہ میں پارٹی کے 30ویں یومِ تاسیس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر ریاض فتیانہ، علی سرفراز، رانا آفتاب احمد خاں، چنگیز خان کاکڑ، اسد محمود، حسن نیازی، ندیم صادق ڈوگر، بشارت ڈوگر، میاں خیال کاسترو، رانا عبدالرزاق، رائے علی حیدر، عبد اللہ خان دمڑ، شہزاد گجر، میاں طیب، حافظ عطاء اللہ، رانا اسد آفتاب احمد، رانا وقاص منظور، رانا قیصر علی خاں، چودھری غلام حیدر رندھاوا، چودھری ندیم بندیشہ، چودھری نوید مرتضیٰ بندیشہ، عبدالغفار سندھو، رانا عرفان محمود خاں، رانا عماد انور، رانا راشد محمود، رانا صہیب رزاق، چودھری شاہد جٹ بندیشہ، چودھری معصوم جٹ، حافظ ندیم جامی، جاوید انصاری سمیت دیگر رہنما موجود تھے ۔پارٹی کے یوم تاسیس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا مشکل وقت میں بھی پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے جبکہ ڈاکٹر نثار احمد جٹ سمیت قیادت ہمیشہ پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی اپنے اصولی مؤقف پر قائم ہے اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔