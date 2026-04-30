آئی ایم ایف کا لیوی میں کمی پر مشروط اتفاق، صنعتی صارفین کیلئے گیس سستی ہونے کا امکان

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)آئی ایم ایف نے گیس پر عائد لیوی میں کمی کی تجویز سے مشروط طور پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے بعد صنعتی صارفین کے لیے گیس سستی ہونے کی توقع ہے۔

ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے صنعتی صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں کمی کی تجویز سے اتفاق کے نتیجے میں کیپٹو پاور پلانٹس پر لیوی میں 30 سے 60 فیصد تک کمی متوقع ہے ،ذرائع نے مزید بتایا کہ آئی ایم ایف نے گیس لیوی کے نئے فارمولے سے بھی اتفاق کیا ہے ، جو وزارت توانائی کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا۔ اس نئے فارمولے کے تحت ٹیرف اب اوسط بنیاد پر مقرر کیا جائے گا جبکہ اس سے قبل لیوی کو پیک آورز سے منسلک کیا گیا تھا۔

چھوٹی سکرین سے ملی شہرت فراموش نہیں کر سکتی:ریشم

آجکل اداکاروں کے پروٹوکولز ہم افورڈ نہیں کرسکتے :سید نور

صبا فیصل کا بڑھتی عمر کی خواتین کیلئے وزن کم کرنے کا نسخہ

نادیہ حسین نے عاشر کو پاکستان کا شاہ رخ قرار دیدیا

کبری خان کو کئی الفاظ بولنے میں مشکل، پرانی ویڈیو وائرل

ہم بھی انسان ، مداح پرائیویسی کا احترام کریں:جگن کاظم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مکھڈی حلوہ اور صدر ٹرمپ کی صاف گوئی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کل بھی کچھ نہیں بدلے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
عالمِ نو ہو رہا ہے پیدا؟
خورشید ندیم
سعود عثمانی
تیل کی مار بھی ذرا دیکھو
سعود عثمانی
کنور دلشاد
جنوبی ایشیا سے مشرقِ وسطیٰ تک
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
عازمینِ حج کو مشورہ!
مفتی منیب الرحمٰن
