جانوروں پر ظلم انسانیت کے اصولوں کے منافی ، مصدق ملک

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے جانوروں پر ظلم سے متعلق قائم کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا جانوروں پر ظلم و ستم انسانیت کے اصولوں کے منافی ہے ۔

بدقسمتی سے آوارہ کتوں کی نس بندی اور ویکسینیشن کے بعد بھی کئی آبادیاں انہیں واپس اپنے علاقوں میں آنے نہیں دیتیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ عوامی آگاہی ناگزیر ہے ۔ کمیٹی کو بریفنگ دی گئی کہ سی ڈی اے اور ایم سی آ ئی کی جانب سے اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں آوارہ کتوں کے انتظام کے لیے TNVR(پکڑنا، نس بندی، ویکسینیشن اور دوبارہ چھوڑنا)مہم شروع کی جا چکی ہے تاہم ان اقدامات کو مؤثر انداز میں وسعت دینے کے لیے مزید رضاکاروں اور مضبوط انتظامی ڈھانچے کی ضرورت ہے ۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے ہدایت کی کہ آئندہ اجلاس سے قبل نہ صرف اسلام آباد بلکہ تمام صوبوں سے بنیادی اعدادوشمار جمع کیے جائیں، نس بندی اور ویکسینیشن پروگرامز کے لیے درکار سہولیات اور مالی وسائل کا تخمینہ لگایا جائے اور ان اقدامات کو قومی سطح پر وسعت دینے کے لیے سفارشات مرتب کی جائیں۔ 

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

چھوٹی سکرین سے ملی شہرت فراموش نہیں کر سکتی:ریشم

آجکل اداکاروں کے پروٹوکولز ہم افورڈ نہیں کرسکتے :سید نور

صبا فیصل کا بڑھتی عمر کی خواتین کیلئے وزن کم کرنے کا نسخہ

نادیہ حسین نے عاشر کو پاکستان کا شاہ رخ قرار دیدیا

کبری خان کو کئی الفاظ بولنے میں مشکل، پرانی ویڈیو وائرل

ہم بھی انسان ، مداح پرائیویسی کا احترام کریں:جگن کاظم

محمد اظہارالحق
مکھڈی حلوہ اور صدر ٹرمپ کی صاف گوئی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کل بھی کچھ نہیں بدلے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
عالمِ نو ہو رہا ہے پیدا؟
خورشید ندیم
سعود عثمانی
تیل کی مار بھی ذرا دیکھو
سعود عثمانی
کنور دلشاد
جنوبی ایشیا سے مشرقِ وسطیٰ تک
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
عازمینِ حج کو مشورہ!
مفتی منیب الرحمٰن
