اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات
اسلام آباد( وقائع نگار ، مانیٹرنگ ڈیسک) نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے ملاقات کی ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں خطے کی حالیہ صورتحال اور اہم علاقائی پیشرفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے اس موقع پر کہاکہ خطے میں امن و استحکام کیلئے فریقین کے درمیان مذاکرات اور رابطے انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کی حمایت کو سراہتے ہوئے پاکستان کی کوششوں کی حوصلہ افزائی پر شکریہ ادا کیا۔ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔