وفاقی وزرا کی کمسن مجاہد ارتضیٰ شہید کے گھر آمد،اہلخانہ سے تعزیت

وفاقی وزرا کی کمسن مجاہد ارتضیٰ شہید کے گھر آمد،اہلخانہ سے تعزیت

کمسن مجاہد کی شہادت نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ، عطا اللہ تارڑ، مصدق ملک،وجیہہ قمر

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)وفاقی وزرا نے معرکہ حق کے کمسن مجاہد 7سالہ شہید ارتضیٰ عباس کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک، وزیر مملکت وجیہہ قمر وفد کے ہمراہ شہید کے گھر پہنچیں، انہوں نے بھارتی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے کمسن ارتضیٰ عباس کی جرأت و عزم کو سلام پیش کیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق ارتضیٰ عباس کے والد، لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس بیٹے کی شہادت کے وقت لائن آف کنٹرول پر دشمن کے خلاف برسرِ پیکار تھے اور عظیم صدمے کے باوجود وطن کے دفاع میں ڈٹے رہے ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اپنے بیان میں کہا کہ کمسن شہید ارتضی ٰعباس کی قربانی نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ، افواجِ پاکستان کی قربانیوں اور قوم کی دعاؤں سے معرکہ حق میں کامیابی نصیب ہوئی۔مصدق ملک کا کہنا تھا کہ شہدا کی لازوال قربانیوں نے قوم کے حوصلے مزید مضبوط کیے۔

مزید پڑہیئے

عجائب دنیا

چینی فوڈ بلاگر کا شیشے کے مجسموں جیسا شفاف فرائیڈ چکن

پیر گرم پانی میں رکھنے سے 20 منٹ میں تھکن غائب

سال میں 1بار سبز لائٹ روشن ہونیولا انوکھا ٹریفک سگنل

0.9 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر رفتار سے دوڑنے والی گاڑی

اے آئی بوٹس کے ذریعے سائبر حملوں میں اضافہ کا انکشافق

امریکا:رفتار کی حد’17.3‘ میل فی گھنٹہ! لیکن کیوں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دو خاتون سفیروں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ہار جیت کا حساب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
گوبر ٹیکس کی سپر پاور
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جاپان کی قومی ترقی اور نظامِ تعلیم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ننھے منّے ٹرمپ
آصف عفان
امیر حمزہ
اللہ کی گھات اور سپر تہذیب
امیر حمزہ
Dunya Bethak