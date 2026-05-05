صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کفایت شعاری مہم تنخواہ کٹوتی، وفاق سے جواب طلب

  • پاکستان
کفایت شعاری مہم تنخواہ کٹوتی، وفاق سے جواب طلب

مہم سرکاری محکموں کیلئے ، خود مختار کمپنیوں پر لاگو نہیں ہوتی:وکیل، فریقین کو نوٹس

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے وزیر اعظم کی کفایت شعاری مہم کے تحت ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی فیصلہ کے خلاف سرکاری ملکیتی نیشنل گرڈ کمپنی کی درخواست پر سیکرٹری کابینہ ڈویژن کے ذریعے وفاق اور وزارت قانون و انصاف سے جواب طلب کرلیا۔ کمپنی کے وکیل نے موقف اختیار کیاکہ کابینہ ڈویژن نے تنخواہوں میں کٹوتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا جو امریکا ایران جنگ کے تناظر میں کفایت شعاری مہم کا حصہ تھا، وزیرِ اعظم کی ہدایات سرکاری محکموں پر لاگو ہو سکتیں، وزیراعظم کی ہدایت کو سرکاری ملکیتی کمپنیوں پر لاگو نہیں کیا جاسکتا، سرکاری محکموں کو کمپنیوں میں تبدیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے روزمرہ امور میں حکومتی مداخلت کم کی جائے ، کمپنیز قانون کے تحت درخواست گزار رجسٹرڈ کمپنی ہے حکومتی محکمہ نہیں، عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرکے جواب طلب اور سماعت ملتوی کردی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ کی ٹیم آف ٹورنامنٹ کا اعلان بابر کپتان

پی ایس ایل 12،نقوی کانئے وینیوز شامل کرنیکا اعلان

سفیان مقیم نے ایوارڈز مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام کردئیے

کنگز مین ٹیم بلے بازی میں توقعات پر پورا نہ اتر سکی:گلیسپی

پی ایس ایل،پلیئرز کو مختلف اعزازات سے نواز ا گیا

تجربات سے سیکھ کر کھلاڑی آگے بڑھتا ہے :بابر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak