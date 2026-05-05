صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

190ملین پائونڈکیس:اپیلیں مقرر،سزامعطلی درخواستیں غیرموثرقرار

  • پاکستان
190ملین پائونڈکیس:اپیلیں مقرر،سزامعطلی درخواستیں غیرموثرقرار

سزا معطلی کی درخواستیں سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق نمٹا رہے ، اسلام آبادہائیکورٹ بشریٰ بی بی معالج تک رسائی، فیملی ملاقات پر سپرنٹنڈنٹ جیل کو2روز میں فیصلے کا حکم

اسلام آباد (رضوان قاضی) اسلام آباد ہائیکورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی سزامعطلی کی درخواستیں پہلے سننے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے مرکزی اپیلیں7 مئی کو سماعت کیلئے مقرر کردیں۔چیف جسٹس سردار سرفرازڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے محفوظ فیصلہ سنادیا، عدالت نے مرکزی اپیلیں سننے کے باعث سزا معطلی کی درخواستیں غیر موثر قرار دے دیں۔ چیف جسٹس سرفرازڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ 7 مئی کو اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں نمٹانے کا الگ الگ تحریری حکمنامہ بھی جاری کردیا۔

چیف جسٹس سردارسرفراز ڈوگر اور جسٹس آصف پر مشتمل ڈویژن بینچ کی جانب سے جاری تین تین صفحات پر مشتمل تحریری آرڈرمیں کہاگیاکہ وکیل نے سزا معطلی کی درخواستوں پر پہلے فیصلہ کرنے پر بہت زور دیا،مرکزی اپیلیں چونکہ مقرر ہو چکیں اس لیے سزا معطلی کی درخواستوں پر آج ہی فیصلہ کر رہے ،بانی اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق نمٹا رہے ہیں،کسی بھی فریق کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، سزا معطلی کی درخواستیں نمٹائی جاتی ہیں۔اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے بشریٰ بی بی تک ذاتی معالج کی رسائی اور فیملی ملاقات سے متعلق درخواست پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو 2 روز میں بشریٰ بی بی کی بیٹی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا سپرنٹنڈنٹ وجوہات کے ساتھ آرڈر پاس کریں گے۔

عدالت نے 6 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔بشریٰ بی بی کی بیٹی مبشرہ کی جانب سے وکیل سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے ، عدالت نے استفسار کیاکہ کیا آپ نے اڈیالہ جیل حکام کو درخواست دی ؟ سلمان اکرم نے اڈیالہ جیل حکام کو دی گئی درخواست کی کاپی پیش کی اور کہا 16 اور 17 اپریل کی درمیانی رات بشریٰ بی بی کی سرجری ہوئی، جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا ہمیں پتہ ہے سب سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے ، درخواست اسی لئے جیل حکام کو بھیج رہے تاکہ وہ فیصلہ کریں،عدالت نے سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی۔

فاضل عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو جواب کیلئے نوٹس جاری کر دیا اور سلمان اکرم راجہ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں جیل حکام سے جواب طلب کرلیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا جیل حکام نے ابھی تک میرا وکالت نامہ دستخط کرا کے نہیں دیا،ہم اس کیس کو بغیر پیروی نہیں چھوڑنا چاہتے ، بانی کا ذاتی ایکس اکاؤنٹ ہے ۔ جسٹس ارباب طاہر نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس کر کے جواب مانگ لیتے ہیں ۔ عدالت نے سماعت ایک ہفتے کیلئے ملتوی کر دی۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا مثبت آغاز،101ارب منافع

سیمنٹ کی مجموعی ترسیل میں11.14 فیصد اضافہ ریکارڈ

جوبلی لائف و کشف فاؤنڈیشن کے اشتراک سے خوشحال تکافل متعارف

چاندی100،سونا3800روپے سستا،ڈالر کی قدر کم

سپر نیٹ ٹیکنالوجیز نے 9ماہ کے مالیاتی نتائج کا اعلان کردیا

بزنس فورم کی سپرٹیکس ختم ،نیٹ بڑھانے کی تجاویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak