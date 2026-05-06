صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فنی خرابی دور :دنیا بھرمیں پاکستانی پاسپورٹ اجرا کا آپریشن بحال

  • پاکستان
فنی خرابی دور :دنیا بھرمیں پاکستانی پاسپورٹ اجرا کا آپریشن بحال

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن نے کہا کہ دنیا بھر میں پاکستانی پاسپورٹ اجرا کی سروس بحال کردی گئی۔۔۔

ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن محمد علی رندھاوا کے مطابق پاسپورٹ ہیڈکوارٹرز نے فنی خرابی کا مسئلہ حل کردیا اور چار روزبعد دنیا بھرمیں پاسپورٹ اجرا کا آپریشن بحال ہوگیا انہوں نے بتایا کہ فنی خرابی کے باعث سعودی عرب، یورپ اور یو اے ای میں پاسپورٹ آپریشن معطل تھا۔دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے پاکستانی سفارتی مشنز میں پاسپورٹ سروس بحال کردی گئی۔ابو ظہبی میں پاکستا نی سفارتخانے اورپاکستان قونصل خانہ دبئی میں پاسپورٹ سروس شروع کردی گئی ۔اس کے علاوہ سعودی عرب میں بھی پاکستانی سفارتی مشنز میں پاسپورٹ سروس بحال کردی گئی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکار محبت نہیں دولت کیلئے شادی کرتے : نورا فتیحی

کپیل شرما کا پاکستانی کامیڈین امان اللہ کو خراج عقیدت

خلیل الرحمن قمر نے بیٹے دراب خلیل کا دعوی مسترد کر دیا

مائیکل جیکسن موت کے بعد بھی سٹریمنگ پر نمبر 1آرٹسٹ

ہر طرف سے الزامات سہتا ہوں:دلجیت دوسانجھ

ذاتی باتیں شوہروں کیساتھ شیئر نہ کریں : فضیلہ قاضی

آج کے کالمز

ایاز امیر
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak