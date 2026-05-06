صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی سی ایل میں نام شامل کرنے کا اختیار لامحدود نہیں:ہائیکورٹ

  • پاکستان
پی سی ایل میں نام شامل کرنے کا اختیار لامحدود نہیں:ہائیکورٹ

متعلقہ ادارے رجب بٹ کا نام فوری کنٹرول لسٹ سے نکالیں:تحریری فیصلہ

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے یوٹیوبر رجب بٹ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا متعلقہ ادارے رجب بٹ کا نام فوری پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالیں، نام خارج کریں اگر کوئی اور قانونی رکاوٹ یا کسی مجاز عدالت کا حکم نہ ہو۔ جسٹس محمد اعظم خان نے 6 صفحات کے جاری تحریری فیصلے میں کہا کہ فریقین نے بتایا کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا این سی سی آئی اے حکام کو نام پی سی ایل سے نکالنے پر اعتراض نہیں۔ پی سی ایل میں نام شامل کرنے کا اختیار لامحدود نہیں، اسے منصفانہ اور قانونی طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔

کسی شخص کا نام پی سی ایل میں شامل کرنے سے اس کی آزادانہ نقل و حرکت کا بنیادی حق متاثر ہوتا ہے ، ریکارڈ سے ظاہر نہیں ہوتا کہ درخواست گزار کا نام PCL میں شامل کرنے سے قبل اسے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، پی سی ایل میں نام شامل کرنے کا مقصد متعلقہ شخص کی تفتیشی ادارے یا عدالت حاضری یقینی بنانا ہے ، جب یہ مقصد حاصل ہو جائے تو ایسی پابندی کا جاری رہنا غیر ضروری ہے ۔ متعلقہ اتھارٹی کا نو آبجیکشن ملنے کے بعد نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں رکھنا غیر قانونی اور بلا جواز ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈکیتی و چوری کی متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں سے محروم

ملتان :ماں، 3بچوں کی پھندہ لگی لاشیں برآمد

نوانکوٹ میں دکانداروں کا مبینہ تشدد ، شہری جاں بحق

سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پراپیگنڈا ، 13افراد گرفتار

پنجاب ،سندھ ،پختونخوا :مبینہ پولیس مقابلے ،16ملزم ہلاک

ون وے کی خلاف ورزی ،ڈرائیور گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak