صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا ایران پیغامات کا سلسلہ جاری ، جلد معاہدہ : دفتر خارجہ

  • پاکستان
امریکا ایران پیغامات کا سلسلہ جاری ، جلد معاہدہ : دفتر خارجہ

یہ نہیں جانتا کہ معاہدہ ایک صفحے کا ہوگا یا زیادہ کا، معاملہ حل ہونے کیلئے پرامید سندھ طاس معاہدہ پر آپشنز زیرغور،کوئی پاکستان کا پانی چوری نہیں کرسکتا:ترجمان

 اسلام آباد(وقائع نگار)ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکا اور ایران میں جلد معاہدے کی توقع ہے ، پاکستان کا ایک قطرہ پانی بھی کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ پانچ مئی کو نائب وزیراعظم نے معرکہ حق پر سفارتی کور کو بریف کیا۔طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ ایران اور امریکا کے درمیان پیغامات کا کیا تبادلہ ہوا ، اس پر گفتگو نہیں کروں گا، ہم پر امید ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان معاملہ حل ہوگا، یہ نہیں جانتا کہ معاہدہ ایک صفحے کا ہوگا یا زیادہ صفحات کا، معاہدے کے لئے پرامید ہیں۔

دفتر خارجہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جنوبی ایشیاء میں امن اور سلامتی پر تشویش ہے ، سندھ طاس معاہد ے سے متعلق تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ترجمان نے بتایا کہ ہم دریاؤں کی صورتحال کا مشاہدہ کررہے ہیں، دفتر خارجہ سمیت انڈس واٹر کمشنر اور دیگر حکام اس کو دیکھ رہے ہیں ، پاک افغان بارڈر کے دونوں جانب عوام امن چاہتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان کوئی تنازع نہیں ،ہمارا مذہب ایک ہے ۔طالبان رجیم کے تحت افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی معاملات کوخراب کر رہی ہے ، ہمیں بارڈر بندش سمیت دیگر اثرات کے بجائے اس کی جڑ کو دیکھنا ہو گا، دہشت گردی ختم ہو جائے باقی چیزیں خود سیٹل ہو جائیں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بلاول بھٹو وزیراعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غلط فہمی دور ہو گئی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
راتیِں پورا پنڈ نئیں سُتا
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سی ایس ایس کا امرت دھارا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ہم ان کی قید سے چھوٹیں تو کس طرح چھوٹیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
بنیانٌ مرصوص اور امن کا گلدستہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak