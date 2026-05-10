ایران ،امریکا کے پاس پاکستان کے سوا ثالثی کا کوئی آپشن نہیں

  • پاکستان
چین بھی ٹرمپ کے دورہ سے پہلے اسلام آباد مذاکرات میں پیشرفت چاہتاہے

(تجزیہ:سلمان غنی)

 آئندہ ہفتے امریکا ،ایران مذاکرات کا دوسرا دور پھر سے اسلام آباد میں ہونے کے امکانات ظاہر کئے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے حالیہ کشیدگی میں براہ راست کسی ایک فریق کا حصہ بننے کے بجائے ثالثی اور سہولت کاری کی پالیسی اپنائی ہے ۔وزیراعظم، آرمی چیف اور خارجہ آفس کی سطح پر واشنگٹن ،تہران ،بیجنگ اور خلیجی ممالک سے مسلسل رابطے اسی حکمت عملی کا حصہ سمجھے جا رہے ہیں ، پاکستان خطہ میں ایسی پوزیشن پر ہے کہ جہاں وہ امریکا ،خلیجی ممالک اور ایران سے رابطہ رکھ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکا، ایران جنگ میں جہاں جنگ بندی میں پاکستان کا کردار اہم ہے وہاں مذاکرات کے انعقاد اور اس کے تسلسل میں اسلام آباد کی اپنی اہمیت ہے اور فریقین اس حوالہ سے کوئی دوسرا آپشن نہیں رکھتے ،خصوصاً امریکی صدر پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کی وجہ سے ہی پاکستان کی لیڈر شپ کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ ایران پہلے سے ہی واضح پالیسی کے تحت پاکستان پر اعتماد کرتا آرہا ہے۔

جہاں تک مذاکرات کے دوسرے دور کے انعقاد کا تعلق ہے تو امریکی صدر ٹرمپ اپنے دورہ چین سے پہلے اسکی ضرورت کا ادراک رکھتے ہیں اور جلد معاہدہ چاہتے ہیں۔ بلا شبہ ان حالات میں مکمل معاہدہ تو ممکن نظر نہیں آتا، لیکن کچھ نکات پر اتفاق رائے کی صورت میں مختصر معاہدہ ہو سکتا ہے ،جس میں جنگ بندی کے تسلسل کے ساتھ آبنائے ہرمز کا کھلنا بھی شامل ہے ۔اس لئے کہ آبنائے ہرمز کی بندش اور اسکی ناکہ بندی سے حالات بہت بگڑے ہیں اور اب فریقین سمجھتے ہیں کہ اس پر قابل قبول شرائط پر بات آگے بڑھنی چاہئے اور اس پر جلد حتمی فیصلہ ہونا چاہئے اور ایسی اطلاعات ہیں کہ بہت سے نکات پر فریقین کا اتفاق ہو چکا ہے مگر انہیں جان بوجھ کر مخفی رکھا جا رہا ہے اور اب اسکا اعلان اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات میں ہو سکتا ہے۔

اس حوالہ سے پاکستان نے پھر سے غیر محسوس انداز میں مذاکراتی عمل کی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں ،دوسرے مرحلہ کے مذاکرات میں چین کے کردار کو بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے ،چین بھی چاہتا ہے کہ امریکی صدر کے دورہ بیجنگ سے پہلے اسلام آباد مذاکرات میں بڑی پیشرفت ہو، اور اسی بنیاد پر چین پاکستان کے سفارتی اور ثالثی کردار کی حمایت کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ چین ہی ہے جس کے کردار کے باعث تہران اور ریاض کے تعلقات میں بہتری آئی ہے ، لہذا اب امریکا ،ایران مذاکرات کی نتیجہ خیزی میں چند روز اہم ہیں اور امکان یہی ہے کہ فریقین میں کچھ نکات پر اتفاق ہو جائے گا۔ اطلاعات ہیں کہ امریکا کے کچھ اتحادی اس پر زور دے رہے ہیں کہ مذاکرات اسلام آباد کے بجائے جنیوا میں ہوں مگر امریکا ان سے اتفاق کرتا نظر نہیں آ ٓرہا۔

