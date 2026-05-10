وزیراعظم شہباز شریف 23سے 25 مئی تک چین کا دورہ کریں گے
اسلام آباد(نیوزایجنسیاں)وزیرِ اعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیرِ اعظم شہباز شریف کی چینی صدرشی جن پنگ اور وزیرِ اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔
وزیراعظم پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے ۔اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کئے جانے کا امکان ہے ۔ دورہ چین میں سی پیک، تجارت، سرمایہ کاری اور دوطرفہ تعاون پر اہم بات چیت ہو گی۔