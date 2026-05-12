بجلی اتنی سستی کر رہے کہ لوگ بیٹری میں محفوظ کر کے رات کو استعمال کر ینگے : وزیر توانائی
آئی پی پیز کو آئندہ کیلئے دفن کر دیا،ہم مزید 10 ہزار میگا واٹ کے آئی پی پیز لگانے جا رہے تھے انکو روک دیا پرائیویٹ کمپنیاں آئیں اور خود سمارٹ میٹر لائیں،میٹروں کی خریداری میں بچت کی گئی ہے :اویس لغاری
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے ،مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہم نے آئی پی پیز کو آئندہ کیلئے دفن کر دیا ہے ، ہم بجلی کو اتنا سستا کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ بیٹری میں محفوظ کریں گے اور رات کو استعمال کر سکیں گے ۔لاہور کی نجی یونیورسٹی میں پاور کانفرنس سے ویڈیو خطاب میں اویس لغاری نے کہا توانائی سیکٹرکی اصلاحات ملک کیلئے بہت اہم ہیں، آج کل سبسڈی کی بات ہو رہی ہے ، ہم موقع دے رہے ہیں، پرائیویٹ کمپنیاں آئیں اور خود سمارٹ میٹر لائیں۔اویس لغاری کا کہنا تھا کہ مسئلہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب ڈیفیکٹو بل پر بل ڈالاجاتا ہے ، کوئی ڈیفیکٹو میٹر تین ماہ سے زائد نہ چلے تاکہ بلنگ کا بوجھ نہ آئے ، ہم نے آئی پی پیز کو آئندہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔
حکومت آئی پی پیز کے کاروبار سے نکل گئی ہے ، ہم مزید 10 ہزار میگا واٹ کے آئی پی پیز لگانے جا رہے تھے ان کو روک دیا ہے ۔وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ صنعت اور زراعت کے لیے بجلی کے نرخ مختلف ہوں گے ، دن کے وقت بی 3 اور بی فور کے لیے 6 سے 7 روپے سستی بجلی دیں گے ، ہم بجلی کو اتنا سستا کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ بیٹری میں محفوظ کریں گے اور رات کو استعمال کرسکیں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ میٹروں کی خریداری میں بچت کی گئی ہے ، اگلے ایک دو سال میں کمپنیاں پرائیویٹ ہو جائیں گی۔