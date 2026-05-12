صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمیاتی تبدیلی سے بڑھتی نقل مکانی شہروں پربوجھ:ماہرین

  • پاکستان
موسمیاتی تبدیلی سے بڑھتی نقل مکانی شہروں پربوجھ:ماہرین

متاثرہ دیہی آبادی کی شہروں کو غیر منصوبہ بند ہجرت مسائل میں اضافہ کررہی

اسلام آباد(نامہ نگار)ماہرین، محققین اور پالیسی سازوں نے خبردار کیا ہے کہ پنجاب اور پاکستان کے دیگر حصوں میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث بڑھتی ہوئی نقل مکانی ایک بڑے انسانی، سماجی اور معاشی بحران کی شکل اختیار کر رہی ہے جس سے نمٹنے کیلئے پیشگی منصوبہ بندی، مربوط پالیسی سازی، مستند ڈیٹا اور بین الادارہ جاتی تعاون ناگزیر ہے ۔یہ بات پالیسی ادارہ برائے پائیدار ترقی (ایس ڈی پی آئی) کے زیر اہتمام پنجاب میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث نقل مکانی کے موضوع پر منعقدہ ویبینار میں کہی گئی۔

ماہرین نے کہا کہ شدید بارشیں، سیلاب، خشک سالی، ہیٹ ویوز اور دیگر موسمیاتی خطرات لاکھوں افراد کو اپنے گھربار چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں ۔محقق مریم شبیر نے کہا کہ 2025 کے غیر معمولی مون سون سیلاب سے جنوبی پنجاب کے چھ اضلاع میں 5 لاکھ 23 ہزار سے زائد افراد بے گھر ہوئے ۔انہوں نے کہا کہ متاثرہ دیہی آبادی کی شہروں کی جانب غیر منصوبہ بند ہجرت کم اجرت، غذائی قلت اور سماجی مسائل میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak