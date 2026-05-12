صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،اسلام آبادمیں عوامی اجتماعات پرپابندی،دفعہ 144نافذ

  • پاکستان
راولپنڈی ،اسلام آبادمیں عوامی اجتماعات پرپابندی،دفعہ 144نافذ

اسلام آباد (دنیا نیوز،اے پی پی )اسلام آباد،راولپنڈی میں دفعہ 144نافذکردی گئی، ضلعی انتظامیہ کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں کسی بھی قسم کے اجتماع کی اجازت نہیں ہو گی ،خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جا ئیگی ،شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں۔

 ادھرراولپنڈی میں سکیورٹی خدشات کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے 15 روز کیلئے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے ، جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔نوٹیفکیشن کے مطابق اڈیالہ جیل اور اس کے اطراف کے علاقوں کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے ،دفعہ 144 کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا، جس کے تحت ہر قسم کے جلسے ، جلوس، دھرنے ، احتجاجی ریلیوں اور عوامی اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak