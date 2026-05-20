پنکی کا معروف آن لائن شاپنگ برانڈ کا نام استعمال کرنے کا انکشاف، ویڈیو سامنے آگئی
کراچی (این این آئی)پنکی شہر کے پوش علاقوں میں بھی آن لائن منشیات فروخت کرتی تھی، منشیات کا نیٹ ورک غیر قانونی طور پر معروف آن لائن شاپنگ برانڈ کا نام بھی منشیات کی ترسیل میں استعمال کرتا تھا۔
ذرائع کے مطابق منشیات منگوانے والے ایک کسٹمر نے کچھ ماہ قبل ایک خفیہ ویڈیو بھی بنالی تھی۔ رائیڈرز اس بات سے لاعلم ہوتے تھے کہ پارسل میں منشیات ہے ۔ویڈیو میں رائیڈر سے کسٹمر کو پارسل وصول کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ۔رائیڈر نے پارسل دینے کے بعد صرف ڈلیوری چارجز وصول کیے ۔ پارسل کے اندر ایک پیکٹ سے آئس برآمد ہوتے ہوئے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔