صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خراب امن و امان، خضدار میں ضمنی الیکشن فی الحال ناممکن:حکام

  • پاکستان
خراب امن و امان، خضدار میں ضمنی الیکشن فی الحال ناممکن:حکام

انتخابی عملے اور ووٹرز کو مکمل سکیورٹی فراہم کرنا ممکن نہیں:چیف سیکرٹری و آئی جی کی بریفنگ کمیشن ضمنی الیکشن کرانے کا پابند، اس بارے مناسب فیصلہ کیا جائے گا:چیف الیکشن کمشنر

اسلام آباد (دنیا نیوز)چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا، چیف سیکرٹری اور آئی جی نے خضدار میں دہشتگردوں کی موجودگی اور قبائلی اختلافات سے آگاہ کیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ این اے 256 خضدار کی سیٹ اختر مینگل کے استعفے سے خالی ہوئی تھی، امن و امان کی خراب صورتحال پر 27 مارچ کو خضدار کا انتخابی شیڈول معطل کیا گیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ خضدار میں اس وقت ضمنی انتخاب کا انعقاد اور انتخابی عملے اور ووٹرز کو مکمل سکیورٹی فراہم کرنا ممکن نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کمیشن آئین و قانون کے تحت خضدار میں ضمنی انتخاب کرانے کا پابند ہے ، بریفنگ کی روشنی میں خضدار کے ضمنی انتخابات پر مناسب فیصلہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کیلئے حلقہ بندی کا عمل مکمل کر لیا ہے ، شیڈول جون کے دوسرے ہفتے میں جاری کیا جا سکتا ہے ۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ کوئٹہ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ صوبائی کابینہ اجلاس میں رکھا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت سے ڈرافٹ شیڈول پر موقف جلد دینے کی ہدایت کر دی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak