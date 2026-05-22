صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھائی پاکستان آیا تو سی سی ڈی مار دے گی:بہن کی درخواست پر آئی جی طلب،قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھانے کاحکم

  • پاکستان
بھائی پاکستان آیا تو سی سی ڈی مار دے گی:بہن کی درخواست پر آئی جی طلب،قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھانے کاحکم

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے پاکستان میں مقدمات میں نامزد بیرون ملک سے واپس آنے والے شہری کی ہمشیرہ کی درخواست پر آئی جی پولیس اسلام آباد سے جواب طلب کر لیا۔

جسٹس خادم حسین سومرو نے عمان سے پاکستان واپس  آنے والے شہری کی ہمشیرہ وقار النساء کی درخواست پر سماعت کا حکم نامہ جاری کیا،جس میں کہاگیا کہ اسلام آباد پولیس کے افسر کو شہری کی حفاظت کے لیے نامزد کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہاگیا کہ شہری کو ایئرپورٹ سے متعلقہ عدالت میں پیش ہونے تک حفاظتی اقدامات کیے جائیں،عدالت نے پولیس کو قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھانے کا حکم دے دیا، درخواست گزارکے مطابق میرا بھائی عمان سے واپس آرہا ہے ، خدشہ ہے سی ٹی ڈی مقابلے میں مار دے گی،بیرون ملک سے آنے والا شہری پانچ مختلف مقدمات میں نامزد ہے ،وکیل کے مطابق شہری واپس آکر قانون کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے ، وکیل کے مطابق پولیس کے کسی نامزد افسر کے ذریعے شہری کو پروٹیکشن دی جائے ، عدالت آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی کو جواب کیلئے نوٹس جاری کرتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک مارکیٹ،تیزی،ایک لاکھ 68ہزار کی حد بحال

سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، 5ہزار روپے تولہ مہنگا

بی وائی ڈی نے جی پی اے کے نام سے سنیماٹک ٹریول سیریز کا آغاز کردیا

ابھی مائیکروفنانس بینک کاسی بی اے کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ

آم ایکسپورٹرز کیلئے ریلیف، ایران و وسطی ایشیا کیلئے بینکنگ استثنیٰ

صنعتی و آٹو شعبے میں تیزی، مہنگائی اور قرضوں میں خطرناک اضافہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak