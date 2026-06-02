صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہورایئر پورٹ سے اغوا سوئس خاتون چند گھنٹوں بعد بازیاب

  • پاکستان
لاہورایئر پورٹ سے اغوا سوئس خاتون چند گھنٹوں بعد بازیاب

صوفیہ ماریہ ملر امریکا سے لاہور پہنچی تھی ، پولیس نے ملزموں کو گرفتار کر لیا

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)لاہورایئر پورٹ سے اغوا ہونے والی سوئس خاتون کوبازیاب،جبکہ ملزموں کو حراست میں لے لیا گیا۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا آغاز کردیا ۔ سوئس خاتون صوفیہ ماریہ ملر امریکا سے ترکش ایئر لائن کے ذریعے لاہور پہنچی تھی اور اس کے بعد ائیر پورٹ سے لاپتہ ہو گئی۔تھانہ سرور روڈ پولیس نے سوئس خاتون کے نیپالی نیشنل  شوہر کی درخواست پر اغوا کا مقدمہ درج کر لیا اور چند گھنٹوں بعد ہی سوئس خاتون کو بحفاظت بازیاب کروا لیا۔ ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کاکہنا ہے کہ خاتون کو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک ہوٹل سے بحفاظت بازیاب کرایا گیا،سوئس خاتون مبینہ طور پر ایک فراڈئیے ٹور آپریٹر کے جھانسے میں آگئی تھی۔ واقعے کے مزید حقائق جاننے کیلئے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آئی سی سی کی کرکٹ قوانین میں بڑی تبدیلیوں کی منظوری

جنوبی افریقا کی تمام پچز تیز اور باؤنسی والا تاثر غلط: ہیسن

پاکستان فٹبال فیڈریشن کے آئین میں جلد ترامیم ناگزیر:فیفا

جیک کیلس 21 ویں صدی کے عظیم ترین کرکٹر قرار

پاکستان کو ویمنز ٹی 20 ورلڈکپ 2028 کی میزبانی مل گئی

پاکستانی ڈومیسٹک اور کلب لیول کے بیٹرز پیں:راشد لطیف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak