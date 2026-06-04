صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکالت ناموں پر عمران اور بشریٰ بی بی کے دستخط کیلئے وکیل کا آئی جی جیل کو خط

  • پاکستان
وکالت ناموں پر عمران اور بشریٰ بی بی کے دستخط کیلئے وکیل کا آئی جی جیل کو خط

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکالت ناموں پر دستخط نہ ہونے پر ایڈووکیٹ خالد یوسف چودھری نے آئی جی جیل خانہ جات کو خط لکھ دیا۔۔۔

خط میں مو قف اختیار کیا گیا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں سپریم کورٹ اپیل کے لیے درکار دستاویزات متعدد بار فراہم کرنے کے باوجود تاحال دستخط نہیں کئے گئے جس سے اپیل دائر کرنے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے ،انہوں نے آئی جی جیل سے فوری مداخلت کرنے ، 24 گھنٹوں میں دستخط شدہ دستاویزات فراہم کرنے کی درخواست کی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شہربھر میں چوری وڈکیتی کی وارداتوں میں لاکھوں کانقصان

منڈی عثمان والا :بچوں کے جھگڑے پر تلخ کلامی، شہری گر کر جاں بحق

گوجرانوالہ:پولیس مقابلے دوڈاکو ہلاک ،4زخمی ملزم گرفتار

جھوٹی کال کرنے والا پکڑا گیا

ون ویلنگ کر نیوالے 3 افراد گرفتار

بغیر نمبر پلیٹ گاڑیاں ،4افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak