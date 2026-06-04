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چیف کمشنر آفس جعلی ای کورٹ فیس معاملہ کی تحقیقات شروع

  • پاکستان
چیف کمشنر آفس جعلی ای کورٹ فیس معاملہ کی تحقیقات شروع

ہائیکورٹ رجسٹرار آفس بیانات قلمبند کرنے کے بعد انکوائری رپورٹ مرتب کریگا جعلی ای کورٹ فیس پٹیشن دائر کرنے سے متعلقہ افراد سے تحقیقات کی جا رہی ہیں

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )چیف کمشنر آفس کے ای چالان میں نقص کا معاملہ کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا، ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائیکورٹ رجسٹرار آفس نے جعلی ای کورٹ فیس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں،جعلی ای کورٹ فیس پٹیشن دائر کرنے سے متعلقہ افراد سے تحقیقات کی جارہی ہیں،ہائیکورٹ رجسٹرار آفس بیانات قلمبند کرنے کے بعد انکوائری رپورٹ مرتب کرے گا،منگل کو ہائیکورٹ ڈائری برانچ نے جعلی ای کورٹ فیس معاملہ پکڑا تھا،ذرائع کایہ بھی کہناہے کہ ایک کورٹ فیس پر دو پٹیشنز دائر ہونے کے بعد اس معاملے کی چھان بین کا فیصلہ ہوا،ای کورٹ چالان جعلی سازی کا معاملہ دیکھنے کیلئے اسلام آباد انتظامیہ بھی متحرک ہے ۔ 

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