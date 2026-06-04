صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالبان سے فرار ہونیوالی افغان خواتین فٹبالرز کی عالمی میدان میں واپسی

  • کھیلوں کی دنیا
طالبان سے فرار ہونیوالی افغان خواتین فٹبالرز کی عالمی میدان میں واپسی

کابل (سپورٹس ڈیسک)افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد خواتین کے کھیلوں پر پابندی لگ گئی جس کے نتیجے میں افغان خواتین فٹبال ٹیم کی کھلاڑیوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔

ان میں گول کیپر فاطمہ یوسفی اور مڈفیلڈر مونا امینی بھی شامل تھیں جو جان بچانے کے لیے افغانستان سے نکل کر آسٹریلیا پہنچیں۔ اس وقت 23افغان خواتین کھلاڑی نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں تربیتی کیمپ میں شریک ہیں جہاں وہ کک آئی لینڈز کی ٹیم کے خلاف میچز کھیلیں گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شہربھر میں چوری وڈکیتی کی وارداتوں میں لاکھوں کانقصان

منڈی عثمان والا :بچوں کے جھگڑے پر تلخ کلامی، شہری گر کر جاں بحق

گوجرانوالہ:پولیس مقابلے دوڈاکو ہلاک ،4زخمی ملزم گرفتار

جھوٹی کال کرنے والا پکڑا گیا

ون ویلنگ کر نیوالے 3 افراد گرفتار

بغیر نمبر پلیٹ گاڑیاں ،4افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak