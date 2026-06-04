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وفاقی آئینی عدالت: بار کونسلز ایسوسی ایشنز کی ہڑتال کی کالیں غیرقانونی قرار

  • پاکستان
وفاقی آئینی عدالت: بار کونسلز ایسوسی ایشنز کی ہڑتال کی کالیں غیرقانونی قرار

وکلا ہڑتال کا مقصد کتنا ہی نیک ہو، یہ مسئلے کا حل نہیں، قانونی نظام شدید دباؤ کا شکار، عدالتوں میں مقدمات کی طویل فہرست ہڑتالیں دباؤ کے شکار عدالتی نظام پر مزید بوجھ ڈالتی، سائلین کو مقدمات کے فیصلے کیلئے برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے :تفصیلی فیصلہ

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر) بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز کی جانب سے دی جانے والی ہڑتال کی کالیں غیر قانونی قرار، وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق کا تحریر کردہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے فیصلے میں کہا یہ ہڑتالیں سائلین کے انصاف تک رسائی کے آئینی حق کی خلاف ورزی ہیں، ایسی ہڑتالیں شہریوں کو قانونی نمائندگی سے محروم اور پہلے سے دباؤ کا شکار عدالتی نظام پر مزید بوجھ ڈالتی ہیں، ہڑتال کی کال پر وکلا تنظیمیں وکیلوں کو عدالتوں میں پیش ہونے سے روکتی ہیں، وکیل کی عدم پیشی پر مقدمہ کی سماعت بغیر پیش رفت ملتوی کر دی جاتی ہے۔

ہمارا قانونی نظام پہلے ہی شدید دباؤ کا شکار اور عدالتوں میں مقدمات کی طویل فہرستیں موجود ہیں، سائلین کو اپنے مقدمات کے فیصلے کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے ، چاہے وکلا کی ہڑتال کا مقصد کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، یہ مسئلے کا حل نہیں،انصاف تک رسائی سے کسی بھی شکل میں محروم کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے ،کے پی بار کونسل نے وکلا کو وکیل کے قتل میں نامزد ملزم ایس ایچ او کی قانونی نمائندگی سے روکاپولیس افسر کی قانونی نمائندگی پر وکیل کا لائسنس معطل کر دیا گیامتاثرہ وکیل نے لائسنس معطلی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیاپشاور ہائیکورٹ نے درخواستیں منظور کرتے ہوئے لائسنس بحالی کا فیصلہ دیاآئینی عدالت نے وکیل کے لائسنس بحال کرنے کا پشاور ہائیکورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔

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