صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کا بجٹ 12جون کو پیش ہوگا ،سمری وزیراعلیٰ کو ارسال

  • پاکستان
پنجاب کا بجٹ 12جون کو پیش ہوگا ،سمری وزیراعلیٰ کو ارسال

معاشی سرگرمیاں،عوامی فلاح و بہبود اور زرعی اصلاحات حکومت کی ترجیح ہیں وسائل میں اضافے کیلئے ٹیکس نظام کو مرحلہ وار بہتر بنایا جا رہا ہے :مجتبیٰ شجاع

لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک)پنجاب کا آئندہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ 12جون کو پیش کیاجائے گا ،سمری وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو ارسال کر دی گئی ہے ۔محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق بجٹ میں اولین ترجیح معاشی سرگرمیوں کا فروغ، زرعی شعبے میں اہم اصلاحات متعارف کرانا ہے ، وسائل میں اضافے کیلئے ٹیکس نظام مرحلہ وار بہتر بنایا جا رہا ہے ، بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں، عوامی فلاح و بہبود اور معاشی استحکام کو خصوصی اہمیت دی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شہربھر میں چوری وڈکیتی کی وارداتوں میں لاکھوں کانقصان

منڈی عثمان والا :بچوں کے جھگڑے پر تلخ کلامی، شہری گر کر جاں بحق

گوجرانوالہ:پولیس مقابلے دوڈاکو ہلاک ،4زخمی ملزم گرفتار

جھوٹی کال کرنے والا پکڑا گیا

ون ویلنگ کر نیوالے 3 افراد گرفتار

بغیر نمبر پلیٹ گاڑیاں ،4افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak