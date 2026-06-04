صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی این آر اے اور رُورا کے درمیان جوہری تعاون کا معاہدہ

  • پاکستان
پی این آر اے اور رُورا کے درمیان جوہری تعاون کا معاہدہ

اسلام آباد (نامہ نگار) پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی (پی این آر اے) اور روانڈا یوٹیلیٹیز ریگولیٹری اتھارٹی (رُورا) کے درمیان جوہری سلامتی اور تابکاری سے تحفظ کے شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔

بدھ کو جاری بیان کے مطابق  ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل رُورا کلاڈ نکوسی کی قیادت میں روانڈا کا وفد 1 سے 3 جون 2026 تک پی این آر اے ہیڈکوارٹرز کے دورے پر رہا۔ اس دوران جوہری سلامتی، ریگولیٹری نظام کی بہتری، استعدادِ کار میں اضافہ اور انسانی وسائل کی ترقی پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔وفد نے پی این آر اے اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی لیبارٹریوں سمیت مختلف جوہری و تابکاری سہولیات کا معائنہ کیا اور ریگولیٹری نظام کا جائزہ لیا۔مفاہمتی یادداشت پر پی این آر اے کے چیئرمین ضیاء حسین شاہ اور رُورا کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کلاڈ نکوسی نے دستخط کیے ۔ تقریب میں روانڈا کے ہائی کمشنر اور پی این آر اے کے سینئر حکام نے شرکت کی۔معاہدے کے تحت دونوں ادارے جوہری سلامتی، تابکاری تحفظ، معلومات کے تبادلے اور استعدادِ کار میں اضافے کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شہربھر میں چوری وڈکیتی کی وارداتوں میں لاکھوں کانقصان

منڈی عثمان والا :بچوں کے جھگڑے پر تلخ کلامی، شہری گر کر جاں بحق

گوجرانوالہ:پولیس مقابلے دوڈاکو ہلاک ،4زخمی ملزم گرفتار

جھوٹی کال کرنے والا پکڑا گیا

ون ویلنگ کر نیوالے 3 افراد گرفتار

بغیر نمبر پلیٹ گاڑیاں ،4افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak