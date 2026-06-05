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ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کی بعض دفعات کالعدم قرار دینے کے لئے جے یو آئی کی شرعی عدالت میں پٹیشن

  • پاکستان
ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کی بعض دفعات کالعدم قرار دینے کے لئے جے یو آئی کی شرعی عدالت میں پٹیشن

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) جمعیت علماء اسلام نے وفاقی شرعی عدالت میں ڈومیسٹک وائلنس (پریونشن اینڈ پروٹیکشن) ایکٹ 2026 کی بعض دفعات قرآن و سنت کے منافی قرار دیتے ہوئے شریعت پٹیشن دائر کر دی۔

سینیٹر کامران مرتضیٰ نے پٹیشن میں مؤقف اختیار کیا کہ قانون میں ٹرانس جینڈر پرسن کی شمولیت ایسے تصور پر مبنی ہے جسے وفاقی شرعی عدالت پہلے ہی قرآن و سنت کے منافی قرار دے چکی ہے ، طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی کو نفسیاتی تشدد قرار دینا قرآنِ میں دیئے گئے بعض شرعی حقوق کو متاثر کرتا ہے ۔ یکطرفہ شکایت پر شوہر کو گھر سے بے دخل کرنے کے اختیارات اسلامی اصولِ عدل اور خاندانی نظام سے مطابقت نہیں رکھتے ۔ قانون اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت اور آئینِ کے آرٹیکل 227 سے ہم آہنگ بنایا جائے ، متنازعہ دفعات کالعدم قرار دی جائیں یا مناسب ترامیم کی ہدایت دی جائے ۔ 

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