صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیڈی ڈاکٹرپر تیزاب حملے کی مذمت

  • پاکستان
لیڈی ڈاکٹرپر تیزاب حملے کی مذمت

اسلام آباد (اے پی پی) خاتونِ اول اوررکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری نے سول ہسپتال کوئٹہ میں لیڈی ڈاکٹر ماہ نور ناصر پر ہونے والے تیزاب کے ہولناک حملے کی شدید مذمت کی ہے۔

خاتونِ اول نے اس افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین پر تشدد کی کوئی گنجائش نہیں اور ایسے جرائم سے قانون کی پوری قوت کے ساتھ نمٹا جانا چاہیے ۔ ایوان صدر کے پریس ونگ سے جاری بیان کے مطابق آصفہ بھٹو زرداری نے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مہوش حیات کافلم زومبید کی بھرپور پذیرائی پر شائقین سے اظہارِ تشکر

بھارتی اداکار رام چرن کی اہلیہ 77ہزار کروڑ کی وارث

گلوکار عاصم اظہر کا بھارتی گانے تو تو ہے وہی کا ری میک وائرل

حقیقی فیمینزم خواتین کو عزت طاقت فراہم کرنیکا نام :سارہ

تاپسی پنو کی بالی ووڈ میں عمر کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی مذمت

تیزاب گردی کیخلاف مرد بھی آواز اٹھائیں:ماہرہ خان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak