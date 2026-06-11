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ہائیکورٹ:ای چالان کیخلاف درخواست،حکومت سے جواب طلب

  • پاکستان
ہائیکورٹ:ای چالان کیخلاف درخواست،حکومت سے جواب طلب

ریاست پہلے آگاہی پھر سزا دے ،سڑکوں پر نشانات نہ سائن بورڈز :درخواست گزار

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے ای چالان سسٹم کیخلاف درخواست پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے دس روز میں جواب طلب کرلیا ، درخواست گزار جمیلہ فاطمہ نے موقف اپنایا کہ ای چالان نظام غیر آئینی، جابرانہ اور ریونیو پر مبنی ہے ،شہریوں کو آگاہی دئیے بغیر بھاری جرمانے کئے جا رہے ہیں ،چالان سسٹم کے ذریعے عوام کو پھنسانے کا نظام قائم کیا جا رہا ہے ،سڑکوں پر نشانات ہیں نہ ہی سائن بورڈز ، آگاہی مہم کا فقدان ہے ،ٹریفک اہلکاروں کو صرف زیادہ چالان کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے ،شہریوں کے لیے مؤثر اپیل یا اعتراض کا نظام موجود نہیں ،ریاست پہلے آگاہی دے پھر سزا دے ۔

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