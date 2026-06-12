صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپوزیشن کا بجٹ اجلاس کے دوران پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کا اعلان

  • پاکستان
اپوزیشن کا بجٹ اجلاس کے دوران پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کا اعلان

اسلام آباد(وقارعلی سید) اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی،سینیٹر ناصرعباس،بیرسٹرگوہر علی خان،شاہد خٹک اور سینیٹر بیرسٹرعلی ظفر کی سربراہی میں پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس ہوا۔

 اجلاس میں بجٹ کے موقع پر ایوان کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیاگیا،اراکین کو بانی پی ٹی آئی کے حق اور معاشی اعشاریے سے متعلق خصوصی پلے کارڈ زلانے کی ہدایت بھی کی گئی،اجلاس میں بانی پی ٹی آئی تک ذاتی معالجین،اہلخانہ اور سیاسی رفقاء کی رسائی تک احتجاج جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیاگیا ، اجلاس کے بعد گفتگو میں بیرسٹرگوہر علی خان نے بتایا کہ مشترکہ طور پر فیصلہ کیاگیا کہ اسمبلی کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج ہوگا،اسوقت ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان تک رسائی دی جائے ، پی ٹی آئی اور اپوزیشن پورے بجٹ سیشن میں اپنا احتجاج جاری رکھے گی، دوسری جانب اپوزیشن ارکان کو ہدایت کی گئی کہ وہ کل بجٹ اجلاس میں اپنی حاضری یقینی بنائیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران امریکا جنگ کے اثرات ،عالمی ترقی کی شرح میں کمی

ایلون کی کمپنیاں ایرانی ہٹ لسٹ پر

سعودی عرب نے لبنان سے درآمدات پر 5سالہ پابندی ختم کر دی

غلط الارم پر امریکی محکمہ دفا ع میں تھرتھلی مچ گئی

جزیرہ خارگ پر قبضہ امریکی فوجیوں کے لیے خطرہ

’’ایران جنگ کے خوف سے آزاد ہو چکا ‘‘

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak