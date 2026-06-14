صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاکروچ جنتا پارٹی نے مودی کی نااہل حکومت کو ہلا کر رکھ دیا

  • پاکستان
کاکروچ جنتا پارٹی نے مودی کی نااہل حکومت کو ہلا کر رکھ دیا

اسلام آباد(خصوصی نیو رپورٹر)بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کی تحریک نے مودی کی نااہل حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔بھارتی جریدہ نیو انڈین ایکسپریس کے مطابق لکھن میں سی جے پی کی قیادت میں طلبا اور سرکاری ملازمتوں کے امیدواروں نے مودی حکومت کیخلاف احتجاج کیا۔

مظاہرین نے کرپٹ بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کیا، اس سے قبل دہلی اور پونے میں بھی جین زی مودی کے بدترین سیاسی نظام کیخلاف احتجاج کر چکی ہے ۔کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھی جیت دیپکے نے کہا کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے صرف اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سی جے پی آئندہ امرتسر اور بنگلورو کے بعد دوبارہ دہلی میں ایک بڑے احتجاج کی تیاری میں ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق نوجوان نسل کی تحریک نے بھارت میں بڑھتی بے روزگاری اور حکومتی نااہلی کیخلاف شدید غصے کا ثبوت دے دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکارہ میناکشی کا 30سال بعد فلموں میں واپسی کا اعلان

دباؤ اور دھمکیوں سے نہیں ڈریں گے :مومنہ اقبال

عاصم اظہر نے رجب بٹ تنازع پر خاموشی توڑ دی، وضاحت جاری

ندا یاسر ایک بار پھر متنازع بیان دیکر تنقید کی زد میں آگئیں

اداکارہ صبیحہ خانم کومداحوں سے بچھڑے 6برس بیت گئے

ہریتک روشن 40سال بعد رجنی کانت کے ساتھ جلوہ گر ہونے کیلئے تیار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak