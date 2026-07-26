صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برف میں دفن ہو کر گھنٹوں گزارنے والا پولِش شہری

  • عجائب دنیا
برف میں دفن ہو کر گھنٹوں گزارنے والا پولِش شہری

لاہور(نیٹ نیوز)پولینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک شہری نے دو گھنٹے سے زیادہ وقت قدرتی برف میں گزار کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

41 سالہ ڈیمیئن کاسپرژک نے شلاختوا میں کی گئی ایک کوشش میں 2 گھنٹے ، 12 منٹ اور 12 سیکنڈ تک مکمل طور پر قدرتی برف میں دفن رہ کر مردوں کی کیٹیگری میں طویل ترین دورانیے کا عالمی اعزاز حاصل کیا۔اس سے پہلے بھی ڈیمیئن کاسپرژک مردوں کی کیٹگری میں مصنوعی برف میں طویل ترین دورانیے 5 گھنٹے ، 1 منٹ اور 33 سیکنڈ کا ریکارڈ ساتھ اپنے نام کر چکے ہیں۔انہوں نے اپنی کامیابی کا سبب ویلیرین رومانوفسکی کو بتایا جن کے نام برفیلے پانی میں سب سے طویل وقت گزارنے سمیت متعدد گنیز ورلڈ ریکارڈز موجود ہیں۔ان کی برف میں وقت گزارنے کی ویڈیوخوب وائرل ہورہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکوؤں نے 7شہری لوٹ لئے ، 3موٹرسائیکلیں چوری

لاہور:مبینہ پولیس مقابلے ، ڈکیتی کے 2ملزم گرفتار

لاہور میں ایف آئی اے کی کارروائی 7ایجنٹ گرفتار،اہم شواہد برآمد

ون ویلرحوالات جا پہنچا

بجلی چورکیخلاف مقدمہ درج

غیر قانونی ریفلنگ پرگرفتاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak