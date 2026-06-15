صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا ایران امریکا معاہدے کی منتظر

  • پاکستان
دنیا ایران امریکا معاہدے کی منتظر

اسلام آباد (آئی این پی) پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے کہاہے کہ دنیا ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے پر دستخط کی منتظر ہے ۔

 چیلنجز، خدشات اور رکاوٹوں کے باوجود پاکستان نے امن کی کوششوں کا دامن نہیں چھوڑا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا کہ پاکستان نے امن عمل کو آگے بڑھانے کے لئے بھرپور اور موثر سفارتی کردار ادا کیا ہے ،امن تصادم نہیں بلکہ مکالمے ، تدبر اور افہام و تفہیم کا نتیجہ ہوتا ہے  چیلنجز، خدشات اور رکاوٹوں کے باوجود پاکستان نے امن کی کوششوں کا دامن نہیں چھوڑا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا کہ پاکستان نے امن عمل کو آگے بڑھانے کے لئے بھرپور اور موثر سفارتی کردار ادا کیا ہے ،امن تصادم نہیں بلکہ مکالمے ، تدبر اور افہام و تفہیم کا نتیجہ ہوتا ہے ۔  

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

10ماہ میں تیار ہونیوالا کسوہ (غلاف) آج خانہ کعبہ کی زینت بنے گا

اقوامِ متحدہ کی بیروت پر اسرائیلی حملوں کی مذمت فریقین سے تحمل کی اپیل

ایران :امریکا کیساتھ معاہدہ کے مخالفین کا مظاہرہ ، مذاکراتی ٹیم پر تنقید

چین کے پاس آسٹریلیا پر براہِ راست میزائل حملہ کرنے کی صلاحیت موجود :تھنک ٹینک

امریکا کاجنگ کے ذریعے مسائل حل کرنے کا خیال درست نہیں : اوباما

سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل مذاکرات جاری رکھنے کی حامی :ایرانی صدر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak