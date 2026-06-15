دنیا ایران امریکا معاہدے کی منتظر
اسلام آباد (آئی این پی) پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے کہاہے کہ دنیا ایران اور امریکا کے درمیان معاہدے پر دستخط کی منتظر ہے ۔
چیلنجز، خدشات اور رکاوٹوں کے باوجود پاکستان نے امن کی کوششوں کا دامن نہیں چھوڑا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا کہ پاکستان نے امن عمل کو آگے بڑھانے کے لئے بھرپور اور موثر سفارتی کردار ادا کیا ہے ،امن تصادم نہیں بلکہ مکالمے ، تدبر اور افہام و تفہیم کا نتیجہ ہوتا ہے چیلنجز، خدشات اور رکاوٹوں کے باوجود پاکستان نے امن کی کوششوں کا دامن نہیں چھوڑا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا کہ پاکستان نے امن عمل کو آگے بڑھانے کے لئے بھرپور اور موثر سفارتی کردار ادا کیا ہے ،امن تصادم نہیں بلکہ مکالمے ، تدبر اور افہام و تفہیم کا نتیجہ ہوتا ہے ۔