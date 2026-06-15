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امریکی نے ایک ہی نمبر کے تین ٹکٹوں سے بڑا انعام جیت لیا

  • عجائب دنیا
امریکی نے ایک ہی نمبر کے تین ٹکٹوں سے بڑا انعام جیت لیا

میری لینڈ (نیٹ نیوز)امریکا میں ایک شخص نے اپنی ملازمت کے شناختی نمبر کے ہندسے استعمال کرتے ہوئے ایک ہی قرعہ اندازی میں تین ایک جیسے ٹکٹ خریدے اور ڈیڑھ لاکھ ڈالر جیت لیے ۔

ریاست میری لینڈ کے علاقے لا پلاٹا کے رہائشی نے میری لینڈ لاٹری کے حکام کو بتایا کہ اس نے وفاقی حکومت میں اپنی ملازمت کے ایمپلائی آئی ڈی نمبر کو استعمال کرتے ہوئے تین ایک ڈالر والے ٹکٹیں خریدی تھیں۔ اگلی صبح جب اس نے نتائج چیک کیے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کے ہر ٹکٹ پر 50 ہزار ڈالر کا انعام نکلا تھا۔ یوں اس کی مجموعی جیت ڈیڑھ لاکھ ڈالر بن گئی۔خوش قسمت فاتح نے بتایا کہ اس نے ابھی تک اپنی جیت کی خبر گھر والوں سے خفیہ رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنے بچوں کو یہ خوشخبری ایک سرپرائز کے طور پر دینا چاہتا ہے ۔ 

 

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