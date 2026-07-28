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11وارداتیں:شہر ی لاکھوں نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
11وارداتیں:شہر ی لاکھوں نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم

ڈاکوؤں نے ہیئر ،گلبرگ ،اسلام پورہ اور دیگر علاقوں میں 8 راہگیروں کو لوٹا ستوکتلہ میں بشارت،اقبال ٹاؤن انعام ، لوئر مال سے مبشر کی موٹرسائیکل چوری

لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں چوری و ڈکیتی کی 11وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں روپے نقدی، موبائل فونز، موٹر سائیکلوں سے محروم کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مسلح ڈاکوؤں نے ہیئر میں کلیم سے 2لاکھ 82ہزار روپے اور موبا ئل فون، گلبرگ میں ندیم سے 2لاکھ 75 ہزار روپے اور موبائل فون،گرین ٹاؤن میں کاظم سے 2لاکھ 60ہزار روپے اور موبائل فون،اسلام پورہ میں تنویر سے 2لاکھ 45ہزار روپے اور موبائل فون، شاہدرہ ٹاؤن میں ارسلان سے 2لاکھ 25ہزار روپے موبائل فون،نصیر آباد کے علاقے میں تجمل سے 20 ہزار  روپے اور موبائل فون ،چوہنگ کے علاقے میں عبدالوہاب سے 10 ہزار روپے اور موبائل فون ،باٹا پور کے علاقے میں عرفان سے 8 ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا ۔دوسری طرف نامعلوم افراد نے ستوکتلہ سے بشارت،اقبال ٹاؤن سے انعام اور لوئر مال سے مبشر کی موٹرسائیکلیں چوری کر لیں۔

 

 

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