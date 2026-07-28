صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک عراق تجارت کو اسٹرٹیجک شراکت داری میں بدلنے پر زور

  • کاروبار کی دنیا
پاک عراق تجارت کو اسٹرٹیجک شراکت داری میں بدلنے پر زور

کراچی چیمبر تجارتی وفود عراق بھیجے ، قونصل جنرل ، سرمایہ کاری کی دعوت

کراچی(بزنس رپورٹر)کراچی میں جمہوریہ عراق کے قونصل جنرل ڈاکٹر ماہر مجہد جیجان نے کراچی چیمبر پر تجارتی وفود عراق بھیجنے کیلئے زور دیا ہے تاکہ وہاں کی شاندار معاشی اور انفرااسٹرکچر کی ترقی کا خود مشاہدہ کر سکے، برادرانہ تعلقات کو روایتی تجارت تک محدود رکھنے کے بجائے دوطرفہ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کے تبادلے اور مصنوعی ذہانت میں تعاون کے ذریعے جامع اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کیا جانا چاہیے ۔ کراچی چیمبر کی جانب سے دیے گئے الوداعی ظہرانے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ماہر مجہد جیجان نے کہا کہ اگرچہ عراقی قونصل خانے کے کراچی میں دوبارہ کھلنے کے بعد دوطرفہ تجارت میں تیزی آئی ہے مگرموجودہ معاشی روابط  میں اب بھی بہت کم ہیں۔انہوں نے بالخصوص پاکستانی سرمایہ کاروں کو سیاحت، انفرااسٹرکچر اور دیگر ابھرتے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہاکہ عراق نے حال ہی میں ایک نہایت سرمایہ کار دوست قانون متعارف کرایا ہے جسکے تحت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو جامع قانونی تحفظ اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران جنگ میں زخمی امریکی فوجیوں کی تعداد 600سے زیادہ

ایران کے خارگ آئل ٹرمینل پر حملہ، ٹینکر پر قبضہ ،ٹرمپ نے مصنوعی ذہانت سے تیار تصاویر شیئر کر دیں

کینیڈا :امریکی قونصل خانے پر فائرنگ

امریکا :فوڈ فیسٹیول کے دوران فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 4زخمی

جنوبی کوریا:سابق صدر کو غلط معلومات کیس میں 18 ماہ معطل سزا

بنگلہ دیش :چین کے تعاون سے صنعتی منصوبے کی تعمیر شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak