صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیمار ہونے کے باوجود ملازمین کام پر کیوں آتے ہیں

  • عجائب دنیا
بیمار ہونے کے باوجود ملازمین کام پر کیوں آتے ہیں

ہارورڈ (نیٹ نیوز)ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ بعض اداروں میں حاضری سے متعلق سخت پالیسیاں ملازمین کو بیماری کی حالت میں بھی کام پر آنے پر مجبور کر رہی ہیں، جس سے نہ صرف ملازمین کی صحت بلکہ کام کی کارکردگی اور عوامی صحت کے حوالے سے بھی خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔

یہ تحقیق ہارورڈ کینیڈی سکول، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے ، سٹونی بروک یونیورسٹی اور وین سٹیٹ یونیورسٹی کے محققین نے مشترکہ طور پر انجام دی ہے ۔تحقیق کے مطابق جن ملازمین کو حاضری کی بنیاد پر جرمانہ نما پوائنٹس یا تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، وہ بیماری کے باوجود کام پر آنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں حتیٰ کہ اگر انہیں باقاعدہ تنخواہ کے ساتھ بیماری کی چھٹی کی سہولت بھی حاصل ہو۔ محققین کے مطابق اگر ادارے واقعی صحت مند اور فلاحی کام کی جگہیں بنانا چاہتے ہیں تو انہیں حاضری پالیسیوں کا بھی ازسرِنو جائزہ لینا ہوگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مبینہ پولیس مقابلے ، 5 ریکارڈ یافتہ ملزم ہلاک، 8 گرفتار

شاہدرہ سمیت مختلف علاقوں میں 7 شہریوں کو لوٹ لیا گیا

بنوں : جائیداد تنازع پر فائرنگ باپ 3 بیٹوں سمیت قتل

شادی تقریب میں ہوائی فائرنگ، 9 سالہ بچہ زخمی

مریدکے ، چونیاں:حادثات میں 3 افراد جاں بحق ، 6 زخمی

مخالفین کا گھر میں گھس کر خاتون کو قابو کرکے تشدد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak