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کراچی نہیں جنوبی سندھ صوبہ

  • پاکستان
کراچی نہیں جنوبی سندھ صوبہ

کراچی (این این آئی) مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے کہا ہے کہ کراچی کوئی کالونی نہیں کہ اسکو وفاق کو دے دو،کراچی صوبہ نہیں بلکہ جنوبی سندھ صوبہ چاہیے ،مہاجر ہماری پہچان ہے۔

صوبے کے قیام کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے ،اورنگی ٹائون میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم مہاجرین پاکستان بنا کر اس لیے یہاں آئے تھے کہ یہاں مسلمان ہوں گے لیکن یہاں آنے سے پہلے ہی یہاں قومیں بنی ہوئی تھیں،یہ مہاجر ہی ہے جو اس ملک کو چلا سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہاں شریفوں اور زرداریوں کی حکومت ہوگی۔

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