صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توانائی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے ،طلال

  • پاکستان
توانائی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے ،طلال

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی شراکت داری پاکستان کیلئے مثبت نتائج دے رہی

اسلام آباد (آئی این پی )وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کو عالمی سطح پر عزت اور وقار حاصل ہوا،پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں ایسی کامیاب سفارتکاری پہلے نہیں دیکھی گئی، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی شراکت داری پاکستان کے لیے مثبت نتائج دے رہی ہے ۔ توانائی کی قیمتوں اور مہنگائی میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچیں  گے ۔ میڈیا سے گفتگوکرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومتی و ریاستی اداروں کی ہم آہنگی کا فائدہ پاکستان کو مل رہا ہے ،پاکستان کی معیشت میں بہتری اور عوام کو ریلیف کے آثار نمایاں ہوں گے ، خطے میں استحکام سے تجارت اور معیشت کو فروغ ملے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak