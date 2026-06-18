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اسلام آباد ہائیکورٹ : میٹرو پولیٹن پراپرٹی ٹیکس وصولی کے نوٹسز معطل

  • پاکستان
اسلام آباد ہائیکورٹ : میٹرو پولیٹن پراپرٹی ٹیکس وصولی کے نوٹسز معطل

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے، این این آئی) اسلام آباد ہائیکورٹ نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پراپرٹی ٹیکس وصولی کیلئے جاری نوٹسز معطل کر دیئے۔

جسٹس خادم حسین سومرو نے ای 11 کے رہائشیوں احمد حسن اور منیر احمد کی درخواست پر نوٹسز معطل کیے جنہوں نے پراپرٹی ٹیکس نوٹسز کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت عالیہ نے وفاق کو بذریعہ سیکرٹری داخلہ و سیکرٹری کابینہ ڈویژن نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کیا ہے ۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد اور سی ڈی اے کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا گیا۔ عدالت عالیہ کے حکمنامہ کے مطابق درخواستگزار نے مارچ 2024 کا گزٹ نوٹیفکیشن اور اپریل 2026 کا پراپرٹی ٹیکس بل چیلنج کیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 4 ہفتوں کے لئے ملتوی کردی۔

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