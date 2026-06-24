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اہلیہ کے قتل کیس میں سابق پولیس افسر اور شریک ملزم کا جسمانی ریمانڈ منظور

  • پاکستان
اہلیہ کے قتل کیس میں سابق پولیس افسر اور شریک ملزم کا جسمانی ریمانڈ منظور

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے)جوڈیشل مجسٹر یٹ مبشر حسن چشتی نے مبینہ طور پر اہلیہ کے قتل کیس میں سابق پولیس افسر طارق محمود اور شریک ملزم عمار کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔

 وفاقی پولیس نے ملزموں کے عدالت میں پیش کر کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ، تفتیشی افسر نے کہاکہ ملزم سے مزید تفتیش اور آلہ قتل کی برآمدگی کیلئے ریمانڈ چاہیے ، عدالت نے ملزمان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ تھانہ کورال میں قتل ودیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔

 

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