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کراچی حملہ : افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، شدید احتجاج

  • پاکستان
کراچی حملہ : افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، شدید احتجاج

حملے میں افغانیوں کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں ،افغان سرزمین سے دہشتگردوں کو روکا جائے :مراسلے میں مطالبہ واقعہ سے پھر ثابت ہوگیا افغان سرزمین اور شہری دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کیلئے استعمال ہو رہے ،ترجمان دفتر خارجہ

 اسلام آباد (دنیا نیوز)پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ کراچی میں ہونے والے حملے میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں جس پر افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا ہے ۔دفتر خارجہ کے ترجمان نے افغان طالبان حکومت کو دئیے گئے احتجاجی مراسلے (ڈیمارش) سے متعلق میڈیا کے سوالات کے جواب میں بتایا کہ افغانستان کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کرکے کراچی دہشت گرد حملے پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسی نوعیت کا احتجاجی مراسلہ پاکستان کے افغانستان میں سفیر عبید الرحمن نظامانی نے بھی افغان وزارت خارجہ کے حکام کے حوالے کیا۔

احتجاجی مراسلے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغان سرزمین سے دہشت گردوں کو پاکستان میں دہشت گردی سے روکا جائے ۔دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ احتجاجی مراسلے اس حقیقت کے پیش نظر جاری کیے گئے کہ کراچی دہشت گرد حملے میں افغان شہری ملوث تھے جن میں ایک حملہ آور کو زندہ گرفتار بھی کیا گیا۔ترجمان نے کہا کہ اس واقعہ سے ایک مرتبہ پھر ثابت ہوا ہے کہ افغان سرزمین اور افغان شہریوں کو پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ۔ترجمان کے مطابق دہشت گردی کے یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ سرحد پار افغان سرزمین سے حملے کیے جارہے ہیں، افغان شہری مسلسل پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔

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