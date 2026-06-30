صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرفیوم اب لگانا نہیں پینا ہوگا،مشہور خوشبوؤں والے شربت

  • عجائب دنیا
پرفیوم اب لگانا نہیں پینا ہوگا،مشہور خوشبوؤں والے شربت

دبئی(نیٹ نیوز)دبئی ہمیشہ منفرد اور تخلیقی تجربات کے لیے جانا جاتا ہے ، لیکن اس بار کچھ مزید انوکھا ہے ۔ یہاں ایک ایسا کیفے قائم کیا گیا ہے جہاں خوشبو صرف محسوس ہی نہیں کی جاتی بلکہ اسے پیا بھی جا سکتا ہے ۔

 دبئی مال میں محدود مدت کے لیے کھولا گیا کے علی کیفے روایتی کافی شاپ سے بالکل مختلف تصور پیش کر رہا ہے ، جہاں معروف پرفیومز کی خوشبوؤں کو کافی اور ٹھنڈے مشروبات میں ڈھال کر صارفین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ۔عام طور پر لوگ گھر سے نکلتے وقت اپنی پسندیدہ خوشبو لگا کر دن کا آغاز کرتے ہیں، مگر اس کیفے میں آنے والوں کو ونیلا 28، یم، ایڈن اور اوڈگزم جیسے مشہور پرفیومز سے متاثر مشروبات چکھنے کا موقع مل رہا ہے ۔یہ تصور دراصل خوشبو اور ذائقے کی دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak